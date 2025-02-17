Міноборони реформує правила передоплати за озброєння: що зміниться

Кабінет міністрів дозволив Міністерству оборони змінити механізм авансових платежів за контрактами Агентства оборонних закупівель (АОЗ).

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що тепер виробники зброї зможуть отримувати передоплату на термін до 24 місяців.

За словами директора департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, це нововведення пришвидшить розрахунки за довгостроковими контрактами з українськими виробниками.

Наразі йдеться про 17 контрактів на постачання далекобійних ракет, мінометів, артилерійських установок та бронетехніки.

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк наголосив, що це рішення сприятиме оперативному постачанню необхідного озброєння для ЗСУ.

"Минулого року тільки за контрактами Міноборони вітчизняні виробники зброї отримали понад 170 млрд грн", – підкреслив він.

Читайте також: Новий рік – нова зброя. Що чекає українську оборонну індустрію у 2025-му?

Нагадаємо:

У 2024 році приватні виробники зброї могли виробити ще 1,7 млн одиниць дронів та РЕБ, але не отримали державних контрактів.

Міністерство оборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.