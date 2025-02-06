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Виробники зброї у 2024 році працювали лише на 37% від своїх можливостей

Артур Крижний — 6 лютого, 12:50
Виробники зброї у 2024 році працювали лише на 37% від своїх можливостей

У 2024 році приватні виробники зброї могли виробити ще 1,7 млн одиниць дронів та РЕБ, але не отримали державних контрактів.

Про це йдеться у релізі Технологічних сил України, який є у розпорядженні ЕП.

"Це означає, що загалом підприємства могли б виготовляти 4.7 тисячі такої техніки на день, якби державні замовники безперебійно їх контрактували", - йдеться у повідомленні.

Загальна вартість такого обсягу техніки оцінюється у майже $2 мільярди.

За даними ТСУ, приватні компанії ОПК у 2024 році були спроможні виготовити понад 2,7 мільйона одиниць озброєння.

Водночас на замовлення державних закупівельників та благодійних фондів зброярі виготовили лише понад 1 мільйон одиниць військової техніки, що становить лише 37% від загальної спроможності виробників торік.

Так, зброярі та ТСУ створили сайт "Лічильник зброї, якої немає", який показує невикористаний потенціал українського приватного сектору ОПК.

Нагадаємо:

Міністерство оборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

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