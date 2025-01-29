Міноборони розпочало власне виробництво FPV-дронів

Міністерство оборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що в межах пілотного проєкту, що стартував у грудні 2024 року, держава отримала можливість виробляти кодифіковані FPV-дрони.

У рамках тристоронньої угоди приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво безпілотників на базі одного з держпідприємств, що належать до сфери управління Міноборони.

Вироблену продукцію скеровуватимуть підрозділам Сил оборони України. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування держпідприємство зможе самостійно брати участь в тендерах "Агентства оборонних закупівель" та інших потенційних замовників.

Крім того, фахівці головного управління оборонних інновацій МОУ відпрацювали дорожню карту з організації аналогічних виробництв разом із іншими розробниками безпілотних авіаційних комплексів (БПАК).

Нагадаємо:

Між бригадами ЗСУ щомісяця розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БпЛА.