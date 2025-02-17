Минобороны реформирует правила предоплаты за вооружение: что изменится

Кабинет министров разрешил Министерству обороны изменить механизм авансовых платежей по контрактам Агентства оборонных закупок (АОЗ).

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что теперь производители оружия смогут получать предоплату на срок до 24 месяцев.

По словам директора департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, это нововведение ускорит расчеты по долгосрочным контрактам с украинскими производителями.

Сейчас речь идет о 17 контрактах на поставку дальнобойных ракет, минометов, артиллерийских установок и бронетехники.

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк подчеркнул, что это решение будет способствовать оперативному снабжению необходимого вооружения для ВСУ.

"В прошлом году только по контрактам Минобороны отечественные производители оружия получили более 170 млрд грн", - подчеркнул он.

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Напомним:

В 2024 году частные производители оружия могли произвести еще 1,7 млн единиц дронов и РЭБ, но не получили государственных контрактов.

Министерство обороны начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.