Мільярдер та екскерівник Google робить дрони для України. Що ним рухає?

Колишній CEO Google Ерік Шмідт виробляє дрони для війни в Україні. Хто виграє від такої співпраці і чому його появі на українському ринку радіють не всі?

На початку липня президент Володимир Зеленський у Данії спостерігав, як тодішній міністр оборони Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat Ерік Шмідт підписували меморандум про довгострокове стратегічне партнерство.

Після цього зробили фото учасників зустрічі, що формально виглядало як звичайний епізод дипломатичного протоколу. Але чому заради однієї приватної компанії організували особисту зустріч з першою особою воюючої країни?

Річ у тім, що Шмідт – не просто колишній CEO Google. Це людина, яка переключила свою увагу на застосування штучного інтелекту у військових цілях і зробила ставку на Україну як полігон для нової технологічної революції.

Підприємець кілька років збирав команду, яку за американською традицією назвали б dream team. Її завдання – розробка дронів та систем автономності для них. Один з його БПЛА наразі найефективніший у перехопленні шахедів.

Це робить Шмідта стратегічно важливим партнером для України. Причому ця співпраця взаємовигідна. Для України – це шанс отримати доступ до передових технологій без бюрократичних затримок і дозволів з Вашингтона, а для Шмідта – можливість у свої 70 років здобути нову роль: не просто архітектора цифрової цивільної революції, а лідера нової військово-технологічної епохи.

Усе це робить його зв’язок з Україною не лише цікавим, а й суперечливим. Попри очевидну користь, ставлення до нього в українській miltech-спільноті неоднозначне: скепсис, недовіра, побоювання щодо справжніх мотивів. Що робить Шмідт в Україні? Завдяки чому його вплив зростає та чому його не всі раді бачити?

Від ексгендиректора Google до торговця зброєю

Шмідт увійшов в історію як людина, яка перетворила Google з перспективного стартапу на глобального техгіганта. Очоливши компанію у 2001 році, він зміг зробити Google лідером в інтернет-пошуку, онлайн-рекламі та хмарних сервісах.

Його вплив виходив далеко за межі інженерних рішень. Він був ключовим "дорослим у кімнаті", який доповнив молодих засновників Ларрі Пейджа та Сергія Бріна. Зрештою, саме Шмідт збудував структуру управління Google, яка дозволила компанії агресивно масштабуватися, не втрачаючи контролю.

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Після завершення роботи на посаді CEO у 2011 році і виходу з ради директорів Alphabet (холдинг, до складу якого входить Google), мільярдер став набирати політичної ваги в технологічній галузі та секторі нацбезпеки США. Він став одним з радників уряду в питаннях ШІ, кібербезпеки і технологічної стратегії.

Шмідт очолював National Security Commission on Artificial Intelligence – державну комісію, яка формувала політику з розвитку ШІ в контексті конкуренції з Китаєм.

У Кремнієвій долині Шмідта поважають не лише за досягнення в Google, а й за інтелектуальний авторитет і стратегічне мислення. Його думка про майбутнє технологій, війн та глобальної конкуренції звучить гучніше, ніж позиції чинних керівників компаній. Хоча він більше не менеджер великих корпорацій, його неформальний вплив на політику, бізнес та безпеку США важко переоцінити.

Рустем Умєров та Ерік Шмідт підписують меморандум про довгострокове стратегічне партнерство Фото president.gov.ua

Однією з найсильніших сторін Шмідта є стратегія. Колишній CEO Google добре відчуває, коли наближається час технологій, що можуть змінити розвиток людства. Якщо раніше він фокусувався на інтернет-пошуку та користувацькому досвіді, то в останні роки дедалі частіше говорить про військові технології.

В інтерв’ю, статтях і виступах Шмідт розмірковує про те, як дрони та автономні технології можуть стати ключем до нової військової революції. Американський бізнесмен переконаний: результати майбутніх війн вирішуватимуть не кількість солдатів, танків чи винищувачів, а автономність систем і потужність алгоритмів.

Його заяви свідчать, що він відчуває момент технологічного зламу, який став особливо очевидним після початку великої війни в Україні. Власне, про це він говорить і прямо. У співавторстві з колишнім головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі Шмідт опублікував статтю у Foreign Affairs, у якій попереджає: Америка не готова до тієї війни, яка вже точиться в Україні.

"Американська армія не готова до війни нового типу: її техніка вразлива до масованих атак дронів, а ШІ досі не інтегрований з оборонною системою. Реформи тривають повільно, тоді як Росія вже застосовує дрони з ШІ в Україні, а Китай зробив ставку на технологічне переозброєння", – ідеться в статті.

Водночас, визнають автори, жодна держава ще не має ні масового виробництва бойових роботів, ні повноцінного програмного забезпечення для автономної зброї.

"Ерік чудово розуміє інновації та напрямок руху світу. Його компанія Swift Beat може стати наступним Lockhead Martin у світі ШІ-дронів, які виконують різні функції: від розвідки до високоточних ударів", – говорить директор із стратегічних комунікацій Центру досліджень безпілотних систем Рудольф Акопян.

Зрештою, ці обставини змусили компʼютерного науковця і технологічного візіонера стати виробником зброї. Поки що – здебільшого для потреб України, але ринок, на який він націлений, розташований далеко за межами української держави.

За словами Акопяна, Україна для Шмідта – це полігон для тестування технологій майбутнього, насамперед – дронів. Схоже, він цього не приховує: в одному з інтерв’ю Шмідт порадив Пентагону "позбутися танків, а натомість купити дрони".

Що Шмідт робить в Україні

З початку великої війни Шмідт регулярно відвідує Україну. Перша публічна згадка про його візити датується вереснем 2022 року, коли американський бізнесмен зустрічався в Києві з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і тодішнім міністром оборони Олексієм Резніковим. Наскільки результативною була зустріч, невідомо. Офіційне повідомлення містило лише загальні фрази про можливість використання технологій для прискорення деокупації українських територій.

Фото president.gov.ua

Більшість візитів Шмідта в Україну непублічні. Що шукає американець у країні, де тривають бої? Передусім – підтвердження своїх уявлень про війни майбутнього.

"У нього чітка візія, що дрони, автономні системи та ШІ стануть ключовими на полі бою і визначатимуть результати воєн. Його розповіді нагадують сюжети фільмів про Термінатора", – зазначає співрозмовник ЕП серед військового керівництва.

За майже три роки Шмідт та його команда ретельно вивчили українські бойові технології та компанії, що з'явилися у сфері оборони.

"Шмідт добре розуміє, що тут відбувається. Він не раз їздив на фронт до бригад, спілкувався з командирами, бачив роботу операторів БПЛА та окремих підрозділів. Він розуміє, як технології впливають на хід бойових дій в Україні", – розповів співрозмовник ЕП, який був на кількох таких зустрічах з Шмідтом.

У 2024 році американський Forbes повідомляв, що представник команди Шмідта був присутній на спеціальних демонстраціях за участю 14-го окремого полку ЗСУ, який спеціалізується на розвідувальних та ударних дронах. За словами кількох джерел ЕП, Шмідт також кілька разів зустрічався з вищим військовим і політичним керівництвом країни. Інтеграція американського мільярдера з українським контекстом відбувається на всіх рівнях: від фронту до урядових кабінетів у Києві.

Під час однієї з таких зустрічей, розповів співрозмовник ЕП, стався показовий момент. Спочатку Шмідта не сприймали серйозно. Для одного з представників командування зустріч з ним виглядала як протокольна подія, де американський бізнесмен просто висловить підтримку та загальні наміри допомоги. Коли ж розмова перейшла до конкретних технічних характеристик майбутніх розробок та потенційного фінансування з боку України, атмосфера змінилася.

"Swift Beat, як і більшість miltech-компаній, закрита, її розробки непублічні. Ми знаємо, що там працюють одні з найкращих світових інженерів з Tesla, Apple та Google. Їх ключове завдання – робити дрони з штучним інтелектом, які можуть закривати різну номенклатуру завдань", – говорить Акопян.

ЕП дізналася про три типи безпілотників, за розробкою яких стоїть Шмідт. Хоча назви конкретних виробів не розголошуються з міркувань безпеки, відомо, що йдеться про дрони-перехоплювачі, які найчастіше використовують проти шахедів, ударні БПЛА середньої дальності (Middle Strike) та дрони-камікадзе (FPV). Усі вони поєднують у собі штучний інтелект та сучасні безпілотні технології.

Більшість з тих, з ким спілкувалася ЕП при підготовці матеріалу, зазначають, що перехоплювач Шмідта – один з найефективніших у боротьбі з ворожими дронами. Зокрема, він демонструє високу точність виявлення цілей у нічному небі. Більшість збитих шахедів дронами, близько 90%, припадає саме на ці системи.

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Представник однієї з бригад розповів про дрони-камікадзе Шмідта з власною системою зв’язку, на яку не діє ворожий РЕБ. За його словами, у ці дрони вмонтований ШІ для виявлення та ураження цілі, який добре показав себе в бою.

Цими проєктами займаються кілька команд. Вони працюють паралельно в Україні, США та одній з країн Євросоюзу (імовірно, у Польщі або Естонії). ШІ-рішення для дронів розробила українська команда. До підписання меморандуму з Міноборони Шмідт намагався приховувати свою діяльність у військовій сфері.

Таємничість – головна риса

На початку 2024 року стало відомо, що Шмідт перейшов від візійних промов до практики. Тоді американський Forbes писав, що мільярдер тихцем заснував компанію White Stork, яка займається виробництвом дронів для військових потреб. Після публікації матеріалу назву компанії змінили на Project Eagle.

Щоб ускладнити структуру власності, проєкт оформили через низку компаній і пов’язаних фірм. Одну з них – Merops – у 2023 році зареєстрував експрацівник SpaceX Джаред Вандер Лінд разом з іншим ексінженером цієї фірми. За даними Forbes, офіційна мета Merops – "дослідження та розробки в галузі аерокосмічної інженерії". В Україні вона, імовірно, створюватиме дрони-перехоплювачі.

Серед інших структур, які пов’язували з проєктом, – компанії Aurelian Industries, Swift Beat та Volya Robotics. Остання зареєстрована в Естонії і створена через інвестиційний фонд Hillspire, пов’язаний з Шмідтом.

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Існує і благодійна організація з назвою White Stork, яка доставляє гуманітарну допомогу в Україну. Її заснували ще до того, як Шмідт так назвав свій стартап. У Forbes припускають, що це могла бути свідома дія, аби всіх заплутати.

Тактику непрямої присутності Шмідт обрав і у венчурних інвестиціях. У 2023 році створили фонд Dare to Defend Democracy (D3), орієнтований на підтримку оборонних стартапів з України і країн-союзників. Ім’я Шмідта там не афішувалося.

"Спочатку це взагалі мав бути акселератор. Потім фокус змістився на фонд. Спочатку там не мало бути згадки про Шмідта, хоч він один з головних інвесторів. Уже коли інформація про його причетність дійшла до медіа, довелося це визнати", – розповідає співрозмовник ЕП з венчурного ринку.

D3 інвестував у 16 компаній, переважно українських, які працюють у сфері дронів, ШІ, РЕБ та кібербезпеки. У липні 2025 року фонд отримав 5 млн дол. від уряду Данії (EIFO) і розширює діяльність у Євросоюзі на тлі зменшення підтримки США.

Чому Шмідт обирає обережну стратегію? Співрозмовники ЕП називають кілька причин. Перша – чутливість теми ШІ у військових цілях. Навіть у цивільному застосуванні ШІ постійно викликає дискусії про етичність і ризики. Використання його для війни – тема ще делікатніша, особливо в середовищі Кремнієвої долини.

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Друга причина – політичний контекст у США. Шмідт – давній прихильник Демократичної партії. За нинішньої влади республіканців він уникає публічності, щоб не стати мішенню критики, особливо враховуючи його зв’язки з Пентагоном. Третя причина – Кремль може вставляти "палиці в колеса" помічникам українців.

Чому не всі задоволені Шмідтом

Шмідт – не лише стратегічний союзник, який прагне допомогти Україні й водночас перевірити на практиці ефективність власних ідей. Передусім він жорсткий та прагматичний підприємець. "Достатньо подивитися на історію, як Google завойовував лідерство. Навряд чи це відбувалося без участі Шмідта", – зазначає представник одного з фондів, який інвестує в українські стартапи.

У такому контексті важко уявити Шмідта меценатом. Сам підприємець у приватних розмовах часто заявляє, що не отримує прибутку в Україні. Найпоширеніша претензія, яку ЕП чула від представників українського miltech, звучить так: Шмідт хоче українськими руками, зокрема через військовослужбовців та виробників, задарма отримати технології, які згодом продаватиме значно дорожче.

Бізнесмен розуміє: створювати оборонні компанії, не випробовуючи їхні продукти на полі бою, означає залишатися поза контекстом сучасної війни.

Наприклад, Росія налагоджує масове виробництво шахедів. Збивати їх ракетами економічно невигідно, а традиційні турелі з кулеметами мають обмеження, коли дрони летять на великій висоті. Одне з очевидних рішень – дрони-перехоплювачі.

Шмідт почав працювати над цим напрямком задовго до того, як тема стала публічною. Можливо, спрацювало його підприємницьке чуття, проте його дрони в цій ніші найефективніші. Тимчасом протистояння шахедам набирає обертів. Далі – кілька актів боротьби, зокрема оптичне наведення для перехоплення реактивних БПЛА. У цьому сегменті експертиза команди Шмідта, імовірно, посилюватиметься.

Утім, деякі українські виробники не радять повністю покладатися на технології американця. Вони побоюються, що бізнесмен витіснить їх з цього ринку. Він уміє балансувати між власними інвестиціями та локальним виробництвом. За словами співрозмовників ЕП, значна частина виробництва дронів Шмідта тримається на підрядах з українськими компаніями, які, зокрема, виготовляють корпуси.

Для чого на зустрічі в Данії був потрібен Зеленський? Як пояснює ЕП обізнане джерело, присутність президента стала своєрідною гарантією того, що держава буде укладати контракти з компанією Шмідта. Чи станеться це – покаже тільки час, але сам мільярдер залишився вельми задоволеним результатами тієї зустрічі.