Безпілотники атакували Рязанський НПЗ – РосЗМІ

Українська правда

У ніч на 6 вересня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії.

Джерело: російське видання ASTRA, губернатор Рязанської області Павло Малков, український паблік Exilenova+

Деталі: Малков підтвердив атаку безпілотників на область і повідомив про пожежу "на одному з підприємств", не уточнивши, про який саме об'єкт йдеться.

Журналісти ASTRA за допомогою аналізу фото та відео встановили, що атакований Рязанський НПЗ.

Український паблік Exilenova+, який спеціалізується на відстеженні атак, також повідомив про успішне влучання по території НПЗ.

За словами Малкова, уламки безпілотників також пошкодили житловий будинок у Рязані та в Сапожковському окрузі. Попередньо, постраждалих немає.

Довідково: Рязанський НПЗ входить до структури "Роснефти" та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Завод уже зазнавав атак у травні та липні 2026 року.

Нагадаємо:

Після травневої атаки Рязанський НПЗ тимчасово зупинився.