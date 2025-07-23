Миллиардер и экс-руководитель Google делает дроны для Украины. Что им движет?

Бывший CEO Google Эрик Шмидт производит дроны для войны в Украине. Кто выиграет от такого сотрудничества и почему его появлению на украинском рынке радуются не все?

В начале июля президент Владимир Зеленский в Дании наблюдал, как тогдашний министр обороны Рустем Умеров и CEO компании Swift Beat Эрик Шмидт подписывали меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве.

После этого сделали фото участников встречи, что формально выглядело как обычный эпизод дипломатического протокола. Но почему ради одной частной компании организовали личную встречу с первым лицом воюющей страны?

Дело в том, что Шмидт - не просто бывший CEO Google. Это человек, который переключил свое внимание на применение искусственного интеллекта в военных целях и сделал ставку на Украину как полигон для новой технологической революции.

Предприниматель несколько лет собирал команду, которую по американской традиции назвали бы dream team. Ее задача - разработка дронов и систем автономности для них. Один из его БПЛА пока самый эффективный в перехвате шахедов.

Это делает Шмидта стратегически важным партнером для Украины. Причем это сотрудничество взаимовыгодное. Для Украины - это шанс получить доступ к передовым технологиям без бюрократических задержек и разрешений из Вашингтона, а для Шмидта - возможность в свои 70 лет обрести новую роль: не просто архитектора цифровой гражданской революции, а лидера новой военно-технологической эпохи.

Все это делает его связь с Украиной не только интересной, но и противоречивой. Несмотря на очевидную пользу, отношение к нему в украинском miltech-сообществе неоднозначное: скепсис, недоверие, опасения относительно истинных мотивов. Что делает Шмидт в Украине? Благодаря чему его влияние растет и почему его не все рады видеть?

От экс-гендиректора Google до торговца оружием

Шмидт вошел в историю как человек, который превратил Google из перспективного стартапа в глобального техгиганта. Возглавив компанию в 2001 году, он смог сделать Google лидером в интернет-поиске, онлайн-рекламе и облачных сервисах.

Его влияние выходило далеко за пределы инженерных решений. Он был ключевым "взрослым в комнате", который дополнил молодых основателей Ларри Пейджа и Сергея Брина. В конце концов, именно Шмидт построил структуру управления Google, которая позволила компании агрессивно масштабироваться, не теряя контроля.

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После завершения работы на должности CEO в 2011 году и выхода из совета директоров Alphabet (холдинг, в состав которого входит Google), миллиардер стал набирать политический вес в технологической отрасли и секторе нацбезопасности США. Он стал одним из советников правительства в вопросах ИИ, кибербезопасности и технологической стратегии.

Шмидт возглавлял National Security Commission on Artificial Intelligence - государственную комиссию, которая формировала политику по развитию ИИ в контексте конкуренции с Китаем.

В Кремниевой долине Шмидта уважают не только за достижения в Google, но и за интеллектуальный авторитет и стратегическое мышление. Его мнение о будущем технологий, войн и глобальной конкуренции звучит громче, чем позиции действующих руководителей компаний. Хотя он больше не менеджер крупных корпораций, его неформальное влияние на политику, бизнес и безопасность США трудно переоценить.

Рустем Умеров и Эрик Шмидт подписывают меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве Фото president.gov.ua

Одной из самых сильных сторон Шмидта является стратегия. Бывший CEO Google хорошо чувствует, когда приближается время технологий, которые могут изменить развитие человечества. Если раньше он фокусировался на интернет-поиске и пользовательском опыте, то в последние годы все чаще говорит о военных технологиях.

В интервью, статьях и выступлениях Шмидт размышляет о том, как дроны и автономные технологии могут стать ключом к новой военной революции. Американский бизнесмен убежден: результаты будущих войн будут решать не количество солдат, танков или истребителей, а автономность систем и мощность алгоритмов.

Его заявления свидетельствуют, что он чувствует момент технологического слома, который стал особенно очевидным после начала большой войны в Украине. Собственно, об этом он говорит и прямо. В соавторстве с бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли Шмидт опубликовал статью в Foreign Affairs, в которой предупреждает: Америка не готова к той войне, которая уже идет в Украине.

"Американская армия не готова к войне нового типа: ее техника уязвима к массированным атакам дронов, а ИИ до сих пор не интегрирован с оборонной системой. Реформы идут медленно, в то время как Россия уже применяет дроны с ИИ в Украине, а Китай сделал ставку на технологическое перевооружение", - говорится в статье.

В то же время, признают авторы, ни одно государство еще не имеет ни массового производства боевых роботов, ни полноценного программного обеспечения для автономного оружия.

"Эрик прекрасно понимает инновации и направление движения мира. Его компания Swift Beat может стать следующим Lockhead Martin в мире ИИ-дронов, которые выполняют различные функции: от разведки до высокоточных ударов", - говорит директор по стратегическим коммуникациям Центра исследований беспилотных систем Рудольф Акопян.

В конце концов, эти обстоятельства заставили компьютерного ученого и технологического визионера стать производителем оружия. Пока - в основном для нужд Украины, но рынок, на который он нацелен, находится далеко за пределами украинского государства.

По словам Акопяна, Украина для Шмидта - это полигон для тестирования технологий будущего, прежде всего - дронов. Похоже, он этого не скрывает: в одном из интервью Шмидт посоветовал Пентагону "избавиться от танков, а взамен купить дроны".

Что Шмидт делает в Украине

С начала большой войны Шмидт регулярно посещает Украину. Первое публичное упоминание о его визитах датируется сентябрем 2022 года, когда американский бизнесмен встречался в Киеве с главой Офиса президента Андреем Ермаком и тогдашним министром обороны Алексеем Резниковым. Насколько результативной была встреча, неизвестно. Официальное сообщение содержало лишь общие фразы о возможности использования технологий для ускорения деоккупации украинских территорий.

Фото president.gov.ua

Большинство визитов Шмидта в Украину непубличные. Что ищет американец в стране, где идут бои? Прежде всего - подтверждение своих представлений о войнах будущего.

"У него четкое видение, что дроны, автономные системы и ИИ станут ключевыми на поле боя и будут определять результаты войн. Его рассказы напоминают сюжеты фильмов о Терминаторе", - отмечает собеседник ЭП среди военного руководства.

За почти три года Шмидт и его команда тщательно изучили украинские боевые технологии и компании, появившиеся в сфере обороны.

"Шмидт хорошо понимает, что здесь происходит. Он не раз ездил на фронт в бригады, общался с командирами, видел работу операторов БПЛА и отдельных подразделений. Он понимает, как технологии влияют на ход боевых действий в Украине", - рассказал собеседник ЭП, который был на нескольких таких встречах со Шмидтом.

В 2024 году американский Forbes сообщал, что представитель команды Шмидта присутствовал на специальных демонстрациях с участием 14-го отдельного полка ВСУ, который специализируется на разведывательных и ударных дронах. По словам нескольких источников ЭП, Шмидт также несколько раз встречался с высшим военным и политическим руководством страны. Интеграция американского миллиардера с украинским контекстом происходит на всех уровнях: от фронта до правительственных кабинетов в Киеве.

Во время одной из таких встреч, рассказал собеседник ЭП, произошел показательный момент. Сначала Шмидта не воспринимали всерьез. Для одного из представителей командования встреча с ним выглядела как протокольное событие, где американский бизнесмен просто выразит поддержку и общие намерения помощи. Когда же разговор перешел к конкретным техническим характеристикам будущих разработок и потенциальному финансированию со стороны Украины, атмосфера изменилась.

"Swift Beat, как и большинство miltech-компаний, закрыта, ее разработки непубличны. Мы знаем, что там работают одни из лучших мировых инженеров из Tesla, Apple и Google. Их ключевая задача - делать дроны с искусственным интеллектом, которые могут закрывать различную номенклатуру задач", - говорит Акопян.

ЭП узнала о трех типах беспилотников, за разработкой которых стоит Шмидт. Хотя названия конкретных изделий не разглашаются из соображений безопасности, известно, что речь идет о дронах-перехватчиках, которые чаще всего используют против шахедов, ударных БПЛА средней дальности (Middle Strike) и дронах-камикадзе (FPV). Все они сочетают в себе искусственный интеллект и современные беспилотные технологии.

Большинство из тех, с кем общалась ЭП при подготовке материала, отмечают, что перехватчик Шмидта - один из самых эффективных в борьбе с вражескими дронами. В частности, он демонстрирует высокую точность обнаружения целей в ночном небе. Большинство сбитых шахедов дронами, около 90%, приходится именно на эти системы.

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Представитель одной из бригад рассказал о дронах-камикадзе Шмидта с собственной системой связи, на которую не действует вражеский РЭБ. По его словам, в эти дроны вмонтирован ИИ для обнаружения и поражения цели, который хорошо показал себя в бою.

Этими проектами занимаются несколько команд. Они работают параллельно в Украине, США и одной из стран Евросоюза (вероятно, в Польше или Эстонии). ИИ-решение для дронов разработала украинская команда. До подписания меморандума с Минобороны Шмидт пытался скрывать свою деятельность в военной сфере.

Таинственность - главная черта

В начале 2024 года стало известно, что Шмидт перешел от визионерских речей к практике. Тогда американский Forbes писал, что миллиардер втихаря основал компанию White Stork, которая занимается производством дронов для военных нужд. После публикации материала название компании изменили на Project Eagle.

Чтобы усложнить структуру собственности, проект оформили через ряд компаний и связанных фирм. Одну из них - Merops - в 2023 году зарегистрировал экс-сотрудник SpaceX Джаред Вандер Линд вместе с другим экс-инженером этой фирмы. По данным Forbes, официальная цель Merops - "исследования и разработки в области аэрокосмической инженерии". В Украине она, вероятно, будет создавать дроны-перехватчики.

Среди других структур, которые связывали с проектом, - компании Aurelian Industries, Swift Beat и Volya Robotics. Последняя зарегистрирована в Эстонии и создана через инвестиционный фонд Hillspire, связанный со Шмидтом.

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Существует и благотворительная организация с названием White Stork, которая доставляет гуманитарную помощь в Украину. Ее основали еще до того, как Шмидт так назвал свой стартап. В Forbes предполагают, что это могло быть сознательное действие, чтобы всех запутать.

Тактику непрямого присутствия Шмидт выбрал и в венчурных инвестициях. В 2023 году создали фонд Dare to Defend Democracy (D3), ориентированный на поддержку оборонных стартапов из Украины и стран-союзников. Имя Шмидта там не афишировалось.

"Сначала это вообще должен был быть акселератор. Потом фокус сместился на фонд. Сначала там не должно было быть упоминания о Шмидте, хотя он один из главных инвесторов. Уже когда информация о его причастности дошла до медиа, пришлось это признать", - рассказывает собеседник ЭП с венчурного рынка.

D3 инвестировал в 16 компаний, преимущественно украинских, которые работают в сфере дронов, ИИ, РЭБ и кибербезопасности. В июле 2025 года фонд получил 5 млн долл. от правительства Дании (EIFO) и расширяет деятельность в Евросоюзе на фоне уменьшения поддержки США.

Почему Шмидт выбирает осторожную стратегию? Собеседники ЭП называют несколько причин. Первая - чувствительность темы ИИ в военных целях. Даже в гражданском применении ИИ постоянно вызывает дискуссии об этичности и рисках. Использование его для войны - тема еще более деликатная, особенно в среде Кремниевой долины.

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Вторая причина - политический контекст в США. Шмидт - давний сторонник Демократической партии. При нынешней власти республиканцев он избегает публичности, чтобы не стать мишенью критики, особенно учитывая его связи с Пентагоном. Третья причина - Кремль может вставлять "палки в колеса" помощникам украинцев.

Почему не все довольны Шмидтом

Шмидт - не только стратегический союзник, который стремится помочь Украине и одновременно проверить на практике эффективность собственных идей. Прежде всего он жесткий и прагматичный предприниматель. "Достаточно посмотреть на историю, как Google завоевывал лидерство. Вряд ли это происходило без участия Шмидта", - отмечает представитель одного из фондов, который инвестирует в украинские стартапы.

В таком контексте трудно представить Шмидта меценатом. Сам предприниматель в частных разговорах часто заявляет, что не получает прибыли в Украине. Самая распространенная претензия, которую ЭП слышала от представителей украинского miltech, звучит так: Шмидт хочет украинскими руками, в частности через военнослужащих и производителей, даром получить технологии, которые впоследствии будет продавать значительно дороже.

Бизнесмен понимает: создавать оборонные компании, не испытывая их продукты на поле боя, означает оставаться вне контекста современной войны.

Например, Россия налаживает массовое производство шахедов. Сбивать их ракетами экономически невыгодно, а традиционные турели с пулеметами имеют ограничения, когда дроны летят на большой высоте. Одно из очевидных решений - дроны-перехватчики.

Шмидт начал работать над этим направлением задолго до того, как тема стала публичной. Возможно, сработало его предпринимательское чутье, однако его дроны в этой нише самые эффективные. Тем временем противостояние шахедам набирает обороты. Далее - несколько актов борьбы, в том числе оптическое наведение для перехвата реактивных БПЛА. В этом сегменте экспертиза команды Шмидта, вероятно, будет усиливаться.

Впрочем, некоторые украинские производители не советуют полностью полагаться на технологии американца. Они опасаются, что бизнесмен вытеснит их с этого рынка. Он умеет балансировать между собственными инвестициями и локальным производством. По словам собеседников ЭП, значительная часть производства дронов Шмидта держится на подрядах с украинскими компаниями, которые, в частности, изготавливают корпуса.

Для чего на встрече в Дании был нужен Зеленский? Как объясняет ЭП осведомленный источник, присутствие президента стало своеобразной гарантией того, что государство будет заключать контракты с компанией Шмидта. Случится ли это - покажет только время, но сам миллиардер остался весьма довольным результатами той встречи.