Росіяни втретє за день атакували Дніпро: горять продуктові склади
Російські окупанти втретє за день ударили по місту Дніпро, внаслідок чого загорілись продуктові склади. Також загарбники атакували інфраструктуру в Одеси.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Одеської МВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова Ганжі: "Ворог втретє за день завдав удару по Дніпру. Спалахнули продуктові склади. Інформацію про постраждалих уточнюємо".
Деталі: Лисак також повідомив про атаку на Одесу.
"Постраждала інфраструктура. Інформація про постраждалих не надходила. Деталі з'ясовуємо", – зазначив голова МВА.
Передісторія:
- 10 вересня російські загарбники двічі атакували підприємство харчової промисловості у Дніпрі, внаслідок чого загинули 2 людини, ще 5 – дістали поранення.