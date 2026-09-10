Росіяни втретє за день атакували Дніпро: горять продуктові склади

Українська правда

Російські окупанти втретє за день ударили по місту Дніпро, внаслідок чого загорілись продуктові склади. Також загарбники атакували інфраструктуру в Одеси.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Одеської МВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова Ганжі: "Ворог втретє за день завдав удару по Дніпру. Спалахнули продуктові склади. Інформацію про постраждалих уточнюємо".

Деталі: Лисак також повідомив про атаку на Одесу.

"Постраждала інфраструктура. Інформація про постраждалих не надходила. Деталі з'ясовуємо", – зазначив голова МВА.

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