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Росіяни втретє за день атакували Дніпро: горять продуктові склади

Артур Крижний — 10 вересня, 19:55
Росіяни втретє за день атакували Дніпро: горять продуктові склади

Українська правда

Російські окупанти втретє за день ударили по місту Дніпро, внаслідок чого загорілись продуктові склади. Також загарбники атакували інфраструктуру в Одеси.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Одеської МВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова Ганжі: "Ворог втретє за день завдав удару по Дніпру. Спалахнули продуктові склади. Інформацію про постраждалих уточнюємо".

Деталі: Лисак також повідомив про атаку на Одесу.

"Постраждала інфраструктура. Інформація про постраждалих не надходила. Деталі з'ясовуємо", – зазначив голова МВА.

Передісторія:

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Росіяни втретє за день атакували Дніпро: горять продуктові склади
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