Фінляндія відкрила справу проти підрядника ЗСУ: мільйони за неякісні бронежилети

Фінську компанію підозрюють у шахрайстві, розкраданні та відмиванні грошей за контрактом із Міністерством оборони України на суму 5,7 мільйона євро.

Про це пише Yle з посиланням на Центральне управління поліції Фінляндії.

За даними слідства, у 2022 році компанія мала поставити Україні 10 000 бронежилетів для потреб ЗСУ. Однак фактично було поставлено лише 5 000 одиниць.

Правоохоронці підозрюють керівника компанії у грубому шахрайстві, грубому розкраданні та відмиванні грошей. У межах розслідування поліція затримала двох осіб, одна з яких наразі не підозрюється у скоєнні злочинів.

Запит про міжнародну правову допомогу у цій справі Україна подала наприкінці 2023 року. Поліція Фінляндії зазначає, що справу буде передано до суду влітку 2025 року.

Нагадаємо:

Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Нацполіції спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати податків, через яку держава не отримала 325 млн грн ПДВ.

Державне бюро розслідувань затримало керівника та учасників злочинної організації, які наживалися на постачанні продуктів до військових частин.