У російському Волгограді дрони атакували НПЗ: спалахнула масштабна пожежа

Українська правда

У ніч на 11 лютого безпілотники масовано атакували Волгоград, унаслідок чого на місцевому нафтопереробному заводі виникла масштабна пожежа.

Джерело: моніторингові Telegram-канали, російські пабліки, губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров та Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Близько опівночі жителі міста та його околиць повідомили про серію гучних вибухів.

За даними моніторингових каналів, безпілотники ймовірно поцілили в нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка", після чого в районі об'єкта спалахнула масштабна пожежа.

Доповнено: Пізніше губернатор повідомив, що безпілотники атакували "об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури на території Волгоградської області".

Він додав, що є "загоряння на території заводу на півдні Волгограда" і що "постраждалих немає".

"Співробітники оперативних служб і муніципальних утворень проводять роботи з пошуку та ліквідації можливих уламків БпЛА", – зазначив Бочаров.

Вранці Міноборони РФ повідомило, що за ніч засоби ППО нібито перехопили і знищили 108 українських безпілотників. Зокрема, 49 дронів нібито збили над Волгоградською областю, 29 – Ростовською, 7 – над Саратовською, 3 – над Астраханською, по 2 – Брянською областю, Республікою Калмикія і Татарстаном, по 1 – над Бєлгородською, Воронезькою, Курською, Тульською областями та Північною Осетією.

Крім того, 7 БпЛА нібито знищили над акваторією Чорного моря, 1 – над акваторією Азовського моря і 1 над тимчасово окупованим Кримом.

Волгоградський НПЗ є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ і має стратегічне значення для російської військової машини.

Підприємство щорічно переробляє понад 15 млн тонн нафти. Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

