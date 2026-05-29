У російському Волгограді горить НПЗ після атаки дронів

Українська правда

За даними Telegram-каналів, НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" горить у російському Волгограді після атаки безпілотників.

Джерело: Astra, інші пабліки

Деталі: За підрахунками російського Telegram-каналу, це щонайменше 10-та атака на цей завод за весь час повномасштабної війни Росії проти України.

Жителі Волгограда в ніч на 29 травня повідомили про велику кількість вибухів. Губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров заявив, що БпЛА влучив у багатоквартирний будинок у Краснооктябрьському районі, за його словами, постраждалих немає.

Очевидці зняли пожежу в місті після атаки. Згідно з аналізом Astra цього фото, уражений і загорівся Волгоградський НПЗ "Лукойлу". Відстань від місця зйомки до місця пожежі — близько 30 км.

Довідково: ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" — найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один із ключових активів ПАТ "Лукойл". Підприємство щорічно переробляє понад 15 млн тонн нафти. Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Нагадаємо: У ніч на 11 лютого безпілотники масовано атакували Волгоград, унаслідок чого на місцевому нафтопереробному заводі виникла масштабна пожежа.