Держприкордонслужба заперечує зриви в поставках боєприпасів за контрактами на 23 млрд
У Державній прикордонній службі заявляють про постійний контроль над процесом поставок у рамках делегування закупівель для ЗСУ: дебіторська заборгованість із порушенням строків виконання із компанією "PHU Lechmar" на 1,7 млрд не стосується контракту від МОУ на 23 млрд.
Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Непоставлена у визначені терміни продукція на суму майже 1,7 млрд грн. протермінована на місяць і мала бути поставлена в кінці лютого цього року. Однак це пов’язано з форс-мажорними обставинами, що підтверджено уповноваженими на те органами, передбачено умовами контракту, і які можуть виникати під час виконання контрактів. При цьому, в даному випадку це не стосується поставки боєприпасів, а також до контрактів на суму в 23 млрд грн".
Деталі: Офіцер каже, що тему 23 млрд гривень, делегованих Державні прикордонній службі для закупівлі боєприпасів для потреб ЗСУ, продовжують використовувати для маніпуляцій. Зокрема, зараз, використовуючи дані від ДПСУ, отримані і оприлюднені народним депутатом Ярославом Железняком, перекручується інформація, щодо поставок і постачальників, додає речник прикордонників.
Згадуючи відповідь ДПСУ нардепу, Демченко зазначив: вказана там дебіторська заборгованість за державними контрактами укладеними ДПСУ з постачальником "PHU Lechmar" Sp.z.o.o. у 2024 році становить 26,5 млрд грн. Власне дебіторська заборгованість це термін від оплати за продукцію до поставки у визначені контрактом терміни. Маніпулятивно говорити, що цей термін призвів до дебіторської заборгованості, наголошує речник.
Демченко нагадав, що крім делегування закупівлі на 23 млрд у 2024 році Державній прикордонній службі України виділяли також суми на 5,8 млрд та 31.1 млрд. Сукупно це – майже 60 млрд грн. Враховуючи дебіторську заборгованість у 26,5 млрд грн, Збройним силам України вже передано закуплених засобів на решту суми.
Пряма мова: "Щодо дебіторської заборгованості у 26,5 млрд грн. Зазначу, що 23 млрд із них, це делегування на закупівлю в кінці листопада 2024 року, оплата за контрактами була здійснена в кінці грудня 2024 року, терміни поставок не вийшли і передбачені впродовж року. Тобто по сумі в 23 млрд грн. простроченої дебіторської заборгованості на цей час немає.
Решта суми дебіторської заборгованості стосується попередніх делегувань на закупівлю і по частині коштів терміни поставок ще не вийшли.
В свою чергу ДПСУ постійно здійснює контроль за станом погашення дебіторської заборгованості і забезпечує претензійну роботу у разі порушення контрагентами зобов’язань за контрактами".
Передісторія:
- У грудні 2024 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони заявила, що планувала використати 23 млрд гривень, які віддали Держприкордонслужбі, на фінансування вже підготовлених контрактів із закупівлі критичних боєприпасів для Збройних сил України.
- У зв’язку з цим АОЗ зазначила, що змушена звертатися до Міністерства оборони за додатковим фінансуванням і шукати нові можливості для укладання та фінансування вже підготовлених контрактів.
- У ДПСУ розтлумачили, що мають сертифікат розпорядника коштів другого рівня на закупівлю озброєння та військової техніки та досвід укладання контрактів на постачання боєприпасів. У Держприкордонслужбі зазначали, що компанія "PHU Lechmar" не має жодних невиконаних контрактів з ДПСУ чи затримки в доставці товарів.
- 24 березня 2025 року перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, посилаючись на відповідь на запит до ДПСУ, заявив, що компанія, що мала поставити озброєння через Держприкордонслужбу, не виконала вчасно зобовʼязання на 1,7 мільярдів гривень.