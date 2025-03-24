Компанія прострочила поставки озброєння для ДПСУ за гроші, які призначались АОЗ

Компанія, що мала поставити озброєння через Держприкордонслужбу не виконала вчасно зобовʼязання на 1,7 мільярдів гривень.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

У грудні повідомили, що уряд віддав ДПСУ 23 мільярди, під які в Агенції оборонних закупівель Міноборони уже були контракти.

Контракт на ці кошти уклали з польською компанією PHULechmar Sp.z.o.o.

У Держприкордонслужбі зазначали, що ця компанія не має жодних невиконаних контрактів з ДПСУ чи затримки в доставці товарів. Не має заборгованостей по виконанню будь-яких постачань перед Силами оборони України.

Однак у відповідь на запит Железняка, у ДПСУ повідомили, що на початок березня 2025 року дебіторська заборгованість із порушенням строків виконання за контрактом із компанією становить 1,7 мільярда гривень.

При цьому, загальна сума дебіторських зобовʼязань компанії перед ДПСУ становить 26,5 мільярдів гривень.

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