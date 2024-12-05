Уряд віддав прикордонникам 23 мільярди, під які в Агенції Міноборони уже були контракти

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони планувала використати 23 млрд гривень, які віддали Держприкордонслужбі, на фінансування вже підготовлених контрактів із закупівлі критичних боєприпасів для Збройних Сил України.

Про це йдеться в заяві Агенції, пише LIGA.net.

Агенція оборонних закупівель мала бюджет 306,7 млрд грн на 2024 рік, з яких 92% (282,9 млрд грн) вже були зарезервовані під укладені контракти. Ще 23,8 млрд грн залишались вільними для нових зобов'язань.

Контракти на закупівлю боєприпасів уже були готові, більшість снарядів навіть пройшли інспекцію.

Частина товару вже мала експортні ліцензії, решта мала отримати їх найближчим часом.

Проте ці гроші були перерозподілені на користь Держприкордонслужби, що змушує АОЗ звертатися до Міністерства оборони за додатковим фінансуванням і шукати нові можливості для укладання та фінансування вже підготовлених контрактів.

У заяві Держприкордонслужби вказано, що їй передали гроші після того, як відомство "отримало пропозиції щодо можливості закупівлі за низкою відповідних номенклатур необхідних засобів для забезпечення Сил оборони". Воно направило ці пропозиції до Міністерства оборони, яке й ініціювало рішення Кабінету міністрів про переспрямування 23 млрд грн з бюджету АОЗ на користь Держприкордонслужби.

Нагадаємо:

25 вересня стало відомо, що Міноборони розглядає можливість об'єднати свої закупівельні агенції – Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) – в одне підприємство на базі ДОТ. Пізніше з'явилася рекомендація НАТО на період воєнного часу не об'єднувати АОЗ і ДОТ.