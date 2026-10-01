Вересневі надходження податків на 8,1% більше, ніж рік тому

У вересні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 79,6 мільярда гривень податків та зборів.

Про це інформує Державна податкова служба України.

Зокрема, сплачено 46,8 млрд грн податку на додану вартість (з них відшкодовано платникам 9,9 млрд грн), ше 20,3 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб.

Акцизний податок (з вироблених та ввезених товарів) склав 12,3 млрд грн, податок на прибуток підприємств – 4,3 млрд грн, рентна плата – 3,7 млрд гривень.

Загалом за підсумками девʼяти місяців 2026 року надходження до загального фонду державного бюджету склали 1,027 трлн грн. І цей показник на 76,8 млрд грн або +8,1% більший, ніж за аналогічний період минулого року, зазначили у ДПС.

"І ми вдячні підприємствам за те, що попри плани ворога знищувати все – вони тримаються і виконують свої податкові обов'язки, розуміючи, що від наповнення бюджету залежить захист країни", – зазначив в. о. голови ДПС Юрій Конюшенко і наголосив, що податкова "завжди готова підтримувати тих, хто допомагає стабілізувати економічну ситуацію".

Нагадаємо:

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