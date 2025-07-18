Частина Сум залишилася без світла після атаки РФ, зупинялися тролейбуси

Частина міста Суми залишилась без електропостачання внаслідок чергової російської атаки, деталі інциденту та його наслідки не розголошуються.

Про це повідомляє Сумська міська рада 18 липня.

"Один із медичних закладів міста перейшов на генератор. Після короткої перерви об’єкти водоканалу повернулись до звичного режиму роботи", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з відсутністю електроенергії тролейбуси без автономного ходу призупинили рух. Тролейбуси з автономним ходом курсуватимуть скороченим маршрутом.

"З міркувань безпеки не розголошуються деталі інциденту та його наслідки, аби не надати ворогу можливості скоригувати подальші удари", - зазначено в повідомленні.

Про жертви не повідомляється.

У міськраді також запевнили, що енергетики АТ "Сумиобленерго" працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити розподіл електроенергії.

Нагадаємо:

13 липня повідомлялося, що один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури Сум, частина міста тимчасово залишилася без електропостачання.