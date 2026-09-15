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Росіяни атакували птахофабрику на Одещині

Семен Рубан — 15 вересня, 13:55
Росіяни атакували птахофабрику на Одещині
Росія атакувала птахофабрику на Одещині
Фото: ГУ ДСНС Одещини

Росія знову завдала удару по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомило Головне управління ДСНС на Одещині.

Внаслідок влучання на території птахоферми сталося загоряння даху будівлі, обладнаного сонячними панелями.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли знищенню всієї будівлі.

Працівникам ДСНС вдалося врятувати значну кількість птахів. Водночас частина свійської птиці загинула.

Нагадаємо:

Вранці в понеділок російська ракетна атака знищила сортувальний центр мережі магазинів EVA в Одесі.

Того ж дня росіяни атакували склад одного з найбільших дистрибʼюторів ліків "БаДМ". Від початку вересня це вже четвертий склад фармацевтичної продукції, який атакував ворог.

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