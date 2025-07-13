Частина Сум тимчасово залишилася без світла після атаки БпЛА

Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури Сум, частина міста тимчасово залишилася без електропостачання.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Протягом дня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста. Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури. Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення", – написав він.

За його словами, фахівці оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Крім цього, за інформацією в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря, без світла перебувають три лікарні, усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо:

У Харківській області через негоду без електроенергії залишаються близько 30 тис. абонентів.