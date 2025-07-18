Часть Сум осталась без света после атаки РФ, останавливались троллейбусы

Часть города Сумы осталась без электроснабжения в результате очередной российской атаки, детали инцидента и его последствия не разглашаются.

Об этом сообщает Сумской городской совет 18 июля.

"Одно из медицинских учреждений города перешло на генератор. После короткого перерыва объекты водоканала вернулись к привычному режиму работы", - говорится в сообщении.

В связи с отсутствием электроэнергии троллейбусы без автономного хода приостановили движение. Троллейбусы с автономным ходом будут курсировать по сокращенному маршруту.

"Из соображений безопасности не разглашаются детали инцидента и его последствия, чтобы не предоставить врагу возможности скорректировать дальнейшие удары", - говорится в сообщении.

О жертвах не сообщается.

В горсовете также заверили, что энергетики АО "Сумыоблэнерго" работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить распределение электроэнергии.

Напомним:

13 июля сообщалось, что один из БпЛА попал в объект критической инфраструктуры Сум, часть города временно осталась без электроснабжения.