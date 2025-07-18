Часть Сум осталась без света после атаки РФ, останавливались троллейбусы
Часть города Сумы осталась без электроснабжения в результате очередной российской атаки, детали инцидента и его последствия не разглашаются.
Об этом сообщает Сумской городской совет 18 июля.
"Одно из медицинских учреждений города перешло на генератор. После короткого перерыва объекты водоканала вернулись к привычному режиму работы", - говорится в сообщении.
В связи с отсутствием электроэнергии троллейбусы без автономного хода приостановили движение. Троллейбусы с автономным ходом будут курсировать по сокращенному маршруту.
"Из соображений безопасности не разглашаются детали инцидента и его последствия, чтобы не предоставить врагу возможности скорректировать дальнейшие удары", - говорится в сообщении.
О жертвах не сообщается.
В горсовете также заверили, что энергетики АО "Сумыоблэнерго" работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить распределение электроэнергии.
Напомним:
13 июля сообщалось, что один из БпЛА попал в объект критической инфраструктуры Сум, часть города временно осталась без электроснабжения.