Акції виробника зброї Rheinmetall за три роки подорожчали в 10 разів
Акції німецького виробника зброї Rheinmetall подорожчали у 10 разів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це пише видання Bild.
23 лютого 2022 року акції найбільшої німецької оборонної компанії Rheinmetall торгувалися за ціною в 96,8 євро. Наразі їхня ціна на біржі Xetra сягнула 968 євро за акцію.
Видання нагадало, що Rheinmetall виробляє танки, артилерію, зенітні гармати і боєприпаси - озброєння, вкрай необхідне у війні в Україні.
Компанія постачає зброю Києву, а також виграє від підвищеного попиту з боку країн НАТО, які відчувають загрозу з боку Росії і тому вкладають більше коштів в оборону.
Нагадаємо:
Завод боєприпасів Rheinmetall в Україні, будівництво якого анонсували у лютому 2024 року, почне працювати у 2026 році.
Оборонний концерн Rheinmetall уклав угоду з Бундесвером на надання логістичної підтримки під час передислокації військ як у Німеччині, так і за її межами.