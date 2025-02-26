Акції виробника зброї Rheinmetall за три роки подорожчали в 10 разів

Акції німецького виробника зброї Rheinmetall подорожчали у 10 разів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це пише видання Bild.

23 лютого 2022 року акції найбільшої німецької оборонної компанії Rheinmetall торгувалися за ціною в 96,8 євро. Наразі їхня ціна на біржі Xetra сягнула 968 євро за акцію.

Видання нагадало, що Rheinmetall виробляє танки, артилерію, зенітні гармати і боєприпаси - озброєння, вкрай необхідне у війні в Україні.

Компанія постачає зброю Києву, а також виграє від підвищеного попиту з боку країн НАТО, які відчувають загрозу з боку Росії і тому вкладають більше коштів в оборону.

Нагадаємо:

Завод боєприпасів Rheinmetall в Україні, будівництво якого анонсували у лютому 2024 року, почне працювати у 2026 році.

Оборонний концерн Rheinmetall уклав угоду з Бундесвером на надання логістичної підтримки під час передислокації військ як у Німеччині, так і за її межами.