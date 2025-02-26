Акции производителя оружия Rheinmetall за три года подорожали в 10 раз

Акции немецкого производителя оружия Rheinmetall подорожали в 10 раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет издание Bild.

23 февраля 2022 года акции крупнейшей немецкой оборонной компании Rheinmetall торговались по цене в 96,8 евро. Сейчас их цена на бирже Xetra достигла 968 евро за акцию.

Издание напомнило, что Rheinmetall производит танки, артиллерию, зенитные орудия и боеприпасы - вооружение, крайне необходимое в войне в Украине.

Компания поставляет оружие Киеву, а также выигрывает от повышенного спроса со стороны стран НАТО, которые чувствуют угрозу со стороны России и поэтому вкладывают больше средств в оборону.

Напомним:

Завод боеприпасов Rheinmetall в Украине, строительство которого анонсировали в феврале 2024 года, начнет работать в 2026 году.

Оборонный концерн Rheinmetall заключил соглашение с Бундесвером на предоставление логистической поддержки при передислокации войск как в Германии, так и за ее пределами.