Завод із виробництва боєприпасів Rheinmetall в Україні почне роботу у 2026 році

Завод боєприпасів Rheinmetall в Україні, будівництво якого анонсували у лютому 2024 року, почне працювати у 2026 році.

Про це в інтерв'ю DW заявив генеральний директор компанії Rheinmetall AG Армін Папперґер.

"Ми швидше будуємо заводи в Німеччині, ніж в Україні. Причина в тому, що бюрократичні бар'єри в Німеччині практично усунуто. Наприклад, для заводу з виробництва комплектуючих для F-35 і найбільшого в Європі заводу з виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії ми отримали дозволи упродовж лише кількох тижнів.

В Україні процес поки що йде повільніше. Однак загалом співпраця з міністерством оборони й міністерством промисловості України розвивається добре. Крім того, президент України активний в ухваленні рішень і сприяє руху вперед", - розповів Папперґер.

"Ми вирішили створити підприємство з часткою 51% у Rheinmetall, що раніше в Україні було неможливо - державні підприємства повинні були володіти контрольним пакетом. Але я сказав, що буду інвестувати тільки за наявності у нас контрольного пакета. Цей процес зайняв кілька місяців.

Але тим не менше, ми задоволені співпрацею. Першим почав працювати завод із ремонту техніки, зараз будується завод із виробництва боєприпасів, а третім ми хотіли б побудувати завод для випуску зенітних систем. Завод із виробництва боєприпасів почне працювати тільки 2026 року. Як я вже говорив, у нас були затримки", - додав голова німецького оборонного концерну.

На питання, як війна впливає на виробничі процеси, він відповів: "Практично ніяк, ми ж не на лінії фронту. Основні бойові дії йдуть там. Так, бувають ракетні удари, ви це знаєте краще за мене. Але до цього можна підготуватися. На саме виробництво це не впливає".

Також у Папперґера запитали, чи буде Rheinmetall готовий ще активніше інвестувати в Україну, якщо війна закінчиться цього року. "Ми тримаємо своє слово. Наша стратегія - побудувати в Україні три заводи, і це не залежить від того, буде війна чи ні", - відповів він.

Нагадаємо:

У червні 2024 року "Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні.

У липні 2024 року Rheinmetall офіційно отримав від України замовлення на будівництво заводу боєприпасів.

Читайте також: Rheinmetall рветься на схід. Як Україна вироблятиме та продаватиме німецьку зброю