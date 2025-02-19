Rheinmetall підписав угоду з Німеччиною на 270 мільйонів доларів для підтримки збройних сил

Оборонний концерн Rheinmetall уклав угоду з Бундесвером на надання логістичної підтримки під час передислокації військ як у Німеччині, так і за її межами.

Про це повідомляє Reuters.

Рамкова угода діятиме три роки, а її вартість може сягати 260 млн євро (271 млн дол). При цьому контракт можуть продовжити до 2029 року.

"Завдяки своєму центральному розташуванню в Європі Німеччина є одночасно і транзитною країною, і логістичним центром колективної оборони. Тому в рамках НАТО і ЄС країна відіграє ключову роль у передислокації сил", – зазначили в Rheinmetall.

У компанії уточнили, що угода охоплює не лише Бундесвер, а й збройні сили союзників, зокрема НАТО.

Контракт уклали на тлі посиленого інтересу до європейського оборонного сектору. Це стало наслідком заяв експрезидента США Дональда Трампа, який закликав країни Європи збільшити витрати на власну безпеку.

Акції Rheinmetall, які зросли майже вдесятеро з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, піднялися ще на 0,7% у середу.

Нагадаємо:

Акції європейських оборонних компаній різко зросли у понеділок. Інвестори впевнені, що через посилення загроз уряди збільшать витрати на безпеку континенту.

Завод боєприпасів Rheinmetall в Україні, будівництво якого анонсували у лютому 2024 року, почне працювати у 2026 році.