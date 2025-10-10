На Харківщині внаслідок атаки РФ зруйновано агрофірму: знищено склади, техніку

У Харківській області в результаті ворожої атаки РФ 10 жовтня було зруйновано агропідприємство.

Про це повідомив голова Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Андрій Дикун.

Зазначається, що на підприємстві, що є учасником ВАР, знищено сім складів, бензовози та сільськогосподарську техніку.

"Працювати на прифронтових територіях — справжній виклик. Саме ці підприємства залишаються опорою для місцевих громад і першими потребують державної підтримки", — розповів голова ВАР.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в результаті російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству у Нововодолазькій громаді на Харківщині загинули близько 13 тисяч свиней. Горіли 8 будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Постраждав співробітник підприємства.

10 жовтня росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.