Внаслідок удару дроном РФ по фермі на Харківщині загинуло 13 тисяч свиней

Близько 13 тисяч свиней загинули в результаті російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству у Нововодолазькій громаді на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Виникла масштабна пожежа: горіли 8 будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Постраждав співробітник підприємства", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Зазначається, що до ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо:

2 жовтня армія Росії атакувала Донецьку, Харківську, Запорізьку, Сумську та Херсонську області, внаслідок чого загинула одна людина, ще 16 людей дістали поранення.