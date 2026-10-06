"Зелена" гілка київського метро змінює графік у пікові години

У ранкові години пік, орієнтовно із 7:30 до 10:00, та у вечірні, з 16:00 до 20:00, поїзди "зеленої" лінії метро Києва курсують за спеціальним графіком із диспетчерським регулюванням руху.

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

Цей тимчасовий режим пов'язаний з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Через це поїзди почергово здійснюють оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки".

Такий алгоритм руху дасть змогу організувати перевезення пасажирів з урахуванням обмежень на Південному мосту. У міжпіковий час поїзди курсуватимуть у звичному режимі, відповідно до встановлених графіків.

Нагадаємо:

У New York Times вважають, що російські атаки можуть змусити владу надовго закрити мости Києва, що загрожує "логістичним кошмаром" для столиці та всієї України.

3 жовтня в столиці оновили правила руху мостами через Дніпро: під час повітряних тривог обмеження діятимуть на Південному та Подільсько-Воскресенському мостах.

На Південному мосту рух із правого на лівий берег обмежуватимуть на 15 хвилин від моменту оголошення тривоги, після чого відновлюватимуть. Із лівого на правий берег транспорт їхатиме без обмежень.