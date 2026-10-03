Удари по мостах Києва загрожують "логістичним кошмаром" для України – NYT

Російські атаки можуть змусити владу надовго закрити мости Києва, що загрожує "логістичним кошмаром" для столиці та всієї України.

Про це пише The New York Times.

Київськими мостами перевозять продукти та обладнання між берегами Дніпра. Якщо переправи закриють, альтернативних маршрутів буде мало, а перевезення потребуватимуть тривалих об'їздів, зазначає видання.

За оцінкою NYT, найближчий автомобільний міст на південь від Києва розташований приблизно за 145 кілометрів — це близько двох із половиною годин дороги. Інші переправи далі за течією розташовані ближче до фронту, що робить їх ще вразливішими до російських атак.

За підрахунками газети, 1-3 жовтня Росія шість разів атакувала мости столиці: п'ять ударів припали на Південний, ще один — на Північний. Пошкодження та загроза повторних атак спричинили обмеження або зупинку руху на п'яти із шести автомобільних мостів міста.

Споруди вціліли, проте повторні удари можуть послабити опорні конструкції. Тоді влада може закрити переправи на невизначений час, щоб уникнути ризику обвалу, пояснює NYT.

Це також загрожує щоденним поїздкам киян. На переважно житловому лівому березі мешкає близько мільйона людей, тоді як більшість державних установ і бізнесів зосереджені на правому.

Українські посадовці та військові експерти, на яких посилається видання, вважають удари по мостах частиною кампанії зі знищення економіки та підриву здатності України вести війну. Росія також атакує склади, залізницю, центри обробки даних, медичні бази та металургійні підприємства.

Нагадаємо:

1 жовтня два безпілотники влучили поблизу опорної частини Південного мосту. Після ударів рух метро та наземного громадського транспорту переправою зупинили для обстеження конструкцій.

Удень 2 жовтня КМВА повідомила про пошкодження опори, дорожнього полотна та бетонного захисту колій метро після попередніх атак.

Київський метрополітен готовий відновити рух поїздів Південним мостом під час жовтого рівня тривоги, але тільки після отримання експертного висновку щодо його стану.

У Києві 2 жовтня зафіксували нове влучання в Південний міст.

Вже 3 жовтня у Києві російський реактивний безпілотник завдав удару по Північному мосту, який сполучає правий та лівий береги річки Дніпро.