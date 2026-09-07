Київський метрополітен закупить 3600 стільців для повітряних тривог

У метрополітені Києва з'являться додаткові стільці під час тривог

Київський метрополітен замовив 3,6 тис. розкладних стільців на 1,87 млн грн для розміщення пасажирів на станціях під час повітряної тривоги

Про це стало відомо з системи електронних закупівель Prozorro.

Вартість одного стільця становить 435 гривень без ПДВ. Постачатимуть їх партіями до 31 березня 2027 року. Усього метрополітен витратить на це 1,87 млн гривень. Постачальником виступатиме ТОВ "Сои Групп".

В технічній документації до угоди, укладеної наприкінці серпня, зазначені основні характеристики товару: металевий каркас, тканинна оббивка, наявність спинки та підлокітників.

Київський метрополітен налічує 52 станції. Якщо припустити, що стільці розподілять порівну між усіма станціями, то кожна станція отримає 69-70 стільців.

Нагадаємо:

КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на капітальний ремонт тунелю між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна" очікуваною вартістю 1,76 млрд грн.