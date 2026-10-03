У Києві змінили правила проїзду мостами під час тривог

У Києві оновили правила руху мостами через Дніпро: під час повітряних тривог обмеження діятимуть на Південному та Подільсько-Воскресенському мостах.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

На Південному мосту рух із правого на лівий берег обмежуватимуть на 15 хвилин від моменту оголошення тривоги, після чого відновлюватимуть. Із лівого на правий берег транспорт їхатиме без обмежень.

Заїзд на Південний міст у напрямку лівого берега здійснюватиметься зі Столичного та Наддніпрянського шосе, а також із боку автовокзалу "Видубичі".

На Подільсько-Воскресенському мосту рух зупинятимуть в обох напрямках на 15 хвилин як після оголошення тривоги, так і після відбою. Після цього проїзд відновлюватимуть у повному обсязі.

На решті мостів через Дніпро рух під час повітряних тривог здійснюватиметься без обмежень. КМВА закликала водіїв враховувати ці правила під час планування поїздок

Нагадаємо:

1 жовтня два безпілотники влучили поблизу опорної частини Південного мосту. Після ударів рух метро та наземного громадського транспорту переправою зупинили для обстеження конструкцій.

Удень 2 жовтня КМВА повідомила про пошкодження опори, дорожнього полотна та бетонного захисту колій метро після попередніх атак.

Київський метрополітен готовий відновити рух поїздів Південним мостом під час жовтого рівня тривоги, але тільки після отримання експертного висновку щодо його стану.

У Києві 2 жовтня зафіксували нове влучання в Південний міст.