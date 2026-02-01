"Укрзалізниця" повідомила, як курсують поїзди в регіонах з підвищеним ризиком

"Укрзалізниця" повідомила про статус щодо руху поїздів в окремих регіонах — 1 лютого.

Про це інформує пресслужба перевізника.

Зокрема, на Харківщині дільниця Лозова — Барвінкове — Краматорськ продовжує залишатися зоною підвищеного ризику, тож пасажирам слід скористатися автобусами об'їзним маршрутом.

Водночас моніторингові групи УЗ продовжують посилений контроль загроз у Запорізькому регіоні.

"Зранку між містами вдалося безпечно пропустити один з електропоїздів, який забезпечив пересадкове сполучення для кількасот запорожців, тож за можливості ввечері зробимо аналогічно", – повідомляє УЗ.

Резервний сценарій з автобусами між Дніпром та Запоріжжям уже також відтестований.

"Отже, просимо пасажирів, які ввечері прямуватимуть до Синельникового та Запоріжжя, орієнтуватися на оперативні вказівки нашої поїзної бригади під час наближення до Дніпра.

Пасажирів із Запоріжжя та Синельникового просимо уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників", – закликають залізничники.

Крім того, на Сумщині рух зберігається, ситуацію контролюють моніторингові групи УЗ. У разі безпосередньої небезпеки вимушені будуть робити зупинки поблизу укриттів.

"Просимо уважно стежити за оновленнями на наших офіційних каналах та обов'язково активувати push-сповіщення у застосунку УЗ", – наголосила пресслужба перевізника.

Нагадаємо:

30 січня моніторингова команда та диспетчери УЗ обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БПЛА біля маршрутів курсування.

Станом на вечір 30 січня за останні 24 години ворог завдав 7 ударів БПЛА по об'єктах залізниці на станції "Синельникове", у регіоні 16 годин поспіль тривала повітряна тривога.