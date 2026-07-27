Влада Харкова планує зберегти безкоштовний проїзд у місті навіть після війни

Міська влада Харкова планує зберегти безкоштовний проїзд у комунальному транспорті навіть після завершення війни.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він висловив переконання, що проїзд залишиться безоплатним, доки міська влада має можливість це забезпечити, а також припустив, що цю практику можуть зберегти й після завершення війни.

"Після війни будемо бачити, як зробити так, щоб для харків'ян, які пережили жахи війни, був безкоштовний проїзд. Будемо намагатися. Я бачу, що сьогодні, і це об'єктивно, зростають ціни на енергоносії, зростають ціни на транспорт

Скажіть мені, будь ласка, як людина, яка отримує 3,5 тисячі гривень на місяць, може дозволити собі проїзд за 30 гривень? Скільки ж вона наїздить? Чи потрібно, щоб вона пішки ходила? Ну ми що, нелюди?", – каже Терехов.

Раніше він визнав, що забезпечення безоплатного проїзду вартує міській владі колосальних коштів, але скасовувати його не планують.

Нагадаємо:

Станом на квітень Харків і харківські комунальні підприємства накопичили майже 31 млрд грн боргів перед державними компаніями за енергоносії.