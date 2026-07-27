Росія знищила всі АЗС від Харкова до Полтави

Росіяни знищили понад 80 автозаправних станцій на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без АЗС.

Про це повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик в ефірі Еспресо та Slawa.TV.

За його словами, ситуація з АЗС на Харківщині щодня погіршується, а найскладніша ситуація нині спостерігається на трасі Харків – Київ, зокрема на відрізку від Харкова до Полтави.

"На сьогодні всі АЗС на трасі Харків – Київ, а саме на ділянці від Харкова до Полтави, повністю знищені: і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави", – каже Скорик.

Останню заправку, яка працювала в селищі Валки, росіяни знищили 26 липня.

Загалом Росія знищила понад 200 автозаправних станцій в Україні, з яких понад 80 – у Харкові та Харківській області.

Водночас депутат заявив, що жодної кризи на паливному ринку не спостерігається.

Крім того, Скорик закликав водіїв, які планують їхати маршрутом Харків – Полтава, заздалегідь подбати про запас пального, адже можливостей заправитися на цій ділянці практично не залишилося.

Нагадаємо:

В ніч проти 25 липня Російські окупанти вдарили по 4 автозаправних станціях та пожежній частині у Полтавській області, є руйнування, але минулося без постраждалих.

В Україні вже понад тиждень стрімко зростають ціни на пальне.