Ціни на пальне знову зросли: найбільше постраждав дизель

В Україні продовжують зростати ціни на пальне

Великі мережі АЗС 24 липня знову збільшили вартість пального: здорожчання торкнулося всіх видів нафтопродуктів, проте найдинамічніші зміни відбулися у сегменті дизпального.

Про це пише НафтоРинок.

Найбільше ціни бензину зросли на станціях UKRNAFTA, де всі марки додали по 2,00 грн/л. На таку ж суму подорожчав А-95 у мережі "БРСМ-Нафта". AMIC Energy підвищила вартість А-95 та А+95+ на 1,52 грн/л.

Водночас у київській мережі KLO бензин А-92 подорожчав на 1,90 грн/л, а А-95 зріс на 1,00 грн/л. OKKO також скоригувала вартість бензинів А-95, А-95+ та А-98 у бік збільшення на 1,00 грн/л.

Таблиця: НафтоРинок

Рекордне зростання дизпального зафіксували в мережі AMIC, де ДП та ДП+ злетіли відразу на 4,00 грн/л. На 3,00 грн/л дизель подорожчав на станціях БРСМ.

SOCAR, UKRNAFTA, OKKO та UPG підняли вартість усіх видів дизпального на 2,00 грн/л. На АЗК WOG дизель додав 1,50 грн/л, а в KLO ціна збільшилася на 1,00 грн/л.

Нагадаємо:

Хвиля зростання цін на пальне в Україні почалася 17 липня.