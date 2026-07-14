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Росіяни поцілили у заправку в Харкові

Володимир Тунік-Фриз — 14 липня, 16:44
Росіяни поцілили у заправку в Харкові
Ілюстративне фото
Фото: Олег Кіпер

У Шевченківському районі Харкова російський дрон влучив у приміщення автозаправки.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Терехов повідомив про вибух у Шевченківському районі міста о 14:05, пізніше, о 16:18, Терехов повідомив, що удар припав на АЗС.

"Наразі інформація про постраждалих не надходила", – зазначив Терехов.

Додаткових подробиць мер Харкова не надав.

Нагадаємо:

Російський безпілотник атакував цивільну залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області та влучив у локомотив вантажного поїзда.

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