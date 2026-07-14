Росіяни поцілили у заправку в Харкові
Ілюстративне фото
Фото: Олег Кіпер
У Шевченківському районі Харкова російський дрон влучив у приміщення автозаправки.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Терехов повідомив про вибух у Шевченківському районі міста о 14:05, пізніше, о 16:18, Терехов повідомив, що удар припав на АЗС.
"Наразі інформація про постраждалих не надходила", – зазначив Терехов.
Додаткових подробиць мер Харкова не надав.
Нагадаємо:
Російський безпілотник атакував цивільну залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області та влучив у локомотив вантажного поїзда.