Ворог посилив атаки по залізниці: за березень наніс 18 ударів

Від початку березня ворог наніс 18 ударів БпЛА та FPV-дронами по залізничній інфраструктурі – у середньому по шість на добу.

Про це інформує "Укрзалізниця".

"З початку місяця пошкоджено 41 об'єкт. Серед головних цілей — рухомий склад: зафіксовано пошкодження 17 одиниць. Також ворог б'є і по пасажирських вагонах", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє УЗ, під ударами також локомотиви, вантажні вагони та спеціалізована техніка, яка використовується для ремонту інфраструктури. Цього місяця ворог атакував і залізничні депо та мости. Найбільше обстрілів — поблизу лінії фронту.

Попри все це, разом із військовими "Укрзалізниця" продовжує моніторити повітряний простір на маршрутах курсування поїздів. У разі виявлення небезпеки залізничники змінюють маршрут курсування поїздів, оперативно евакуйовують пасажирів із вагонів та вживають інших безпекових заходів, інформує перевізник.

2 березня на Дніпропетровщині російський дрон атакував приміський поїзд,одна людина загинула.

Зранку 4 березня на Миколаївщині ворожий безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування.