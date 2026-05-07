У Калуші з дитсадка зробили новий будинок для ВПО на 48 квартир: скільки платять переселенці

У Калуші з дитсадка зробили новий будинок для ВПО

У Калуші Івано-Франківської області відкрили нове житло для внутрішньо переміщених осіб у реконструйованому дитсадку "Зірочка", який понад 20 років не використовувався.

Про це повідомили в Мінрозвитку.

У будівлі облаштовано 48 квартир, розрахованих на проживання до 150 людей. Наразі вже заселено 43 квартири.

Під час реконструкції будівлю повністю оновили: змінено планування, замінено дах, модернізовано інженерні мережі, а також адаптовано простір для людей з інвалідністю.

Квартири вже облаштовані базовими меблями, тож мешканці можуть одразу заселятися.

Житловий комплекс розташований у центрі міста поруч із необхідною інфраструктурою — школами, магазинами та громадським транспортом.

Проживання залишається доступним: мешканці сплачують сервісний платіж (орієнтовно від 1 900 до 6 600 грн на місяць) та комунальні послуги за лічильниками.

Проєкт реалізовано за участі міжнародних і українських партнерів, зокрема за донорські кошти Habitat for Humanity, у співпраці з Matalab та за підтримки місцевої влади. Будівництво повністю профінансовано за рахунок донорських коштів. Загальна вартість будівництва становила 798 євро за квадратний метр.

"У Калуші проживає понад 4 500 внутрішньо переміщених осіб, і, як і в багатьох містах України, існує дефіцит доступного та соціального житла", - йдеться в повідомленні.

