Україна ввела санкції проти суден тіньового флоту РФ та причетних до викрадення українських дітей

Україна ухвалила санкційні рішення проти російських субʼєктів, які причетні до викрадення українських дітей, та проти суден російського тіньового флоту.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у першому санкційному списку особи, що працюють на вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій, знищення їхньої ідентичності та приховування від сімей і від України.

Серед цих санкціонованих осіб функціонери державної системи Росії, колаборанти на тимчасово окупованій території і пропагандисти, зазначив він.

У другому санкційному списку 23 судна, які Москва використовує для нафтового експорту.

"Щодо частини цього списку вже застосовані також санкції партнерів. Працюємо, щоб синхронізувати всі наші санкційні режими – санкції партнерів в Україні та санкції України в юрисдикціях партнерів", – поінформував президент.

Нагадаємо:

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує санкційний пакет як щодо тих, хто безпосередньо перевозить вкрадене Росією українське зерно і тих, хто заробляє на цьому.