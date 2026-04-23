В Києві біля "Чернігівської" на сім місяців обмежать рух через ремонт шляхопроводу

Із 25 квітня до 30 листопада в Києві діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту та пішоходів біля станції метро "Чернігівська".

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що обмеження пов'язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену.

На період виконання робіт рух шляхопроводом повністю обмежать. У КК "Київавтодор" пояснюють: ремонт потрібен, щоб об'єкт залишався безпечним і справним під час інтенсивного використання.

Йдеться, що у зв'язку з обмеженнями змінять організацію дорожнього руху, а також роботу громадського транспорту. Зокрема, закриють рух трамваїв №№ 4, 5, 27, 28, 32, 35 та автобусів №№ 59, 2-ТР.

Для забезпечення транспортного сполучення КП "Київпастранс" запровадить додаткові тимчасові маршрути. З їхнім переліком можна ознайомитись тут.

Нагадаємо:

Кошторисна вартість капітального ремонту тунелю між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна" в київському метро становить 1,84 млрд грн.