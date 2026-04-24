У держбюджеті-2027 можуть частково відновити дорожньо-транспортний фонд

В Україні опрацьовують можливість відновлення дорожнього фонду в держбюджеті на 2027 рік із потенційною трансформацією його в транспортний фонд, кошти якого можуть спрямовуватися не лише на дороги, а й на підтримку залізничної інфраструктури.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава на VIII Міжнародній конференції "Залізниці України: розвиток та інвестиції", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз пропрацюємо з Міністерством розвитку і Олексієм Володимировичем Кулебою питання можливості відновлення дорожнього фонду в бюджеті 2027 року і можливу його трансформацію в транспортний фонд", – сказав Кава.

За його словами, наразі питання відновлення дорожнього фонду та його трансформації перебуває у форматі обговорення.

"І коли я кажу про Дорожній фонд, це, звісно, не 100% доходів традиційних. Це може бути або 25%, або 30%, або 50% – навряд чи більше", – додав Кава.

Нагадаємо:

Через повномасштабну війну з 2024 рік дорожній фонд у складі бюджету, який формувався з акцизів на пальне та транспортні засоби, було скасовано, а всі вивільнені кошти спрямовані на потреби оборони.

У держбюджеті-2023 обсяг дорожнього фонду було закладено у сумі 64,3 млрд грн.

За словами очільника Державного агентства відновлення та розвитку Сергія Сухомлина, на відновлення доріг державного значення після важкої зими 2025-2026 року потрібно близько 12-14 мільярдів гривень.