Уряд додатково виділить 3 мільярди гривень на ремонт особливих доріг

Уряд виділить 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування. З них на поточні роботи спрямовуємо 4,6 млрд грн", – додала Свириденко.

Також Мінрозвитку та Агентству відновлення поставлено завдання суттєво пришвидшити темпи виконання робіт на дорогах.

За оцінками прем'єрки, поточний ремонт на трасах міжнародного значення має бути завершений до 1 травня, а всі основні роботи – до 1 червня 2026 року.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомляв, що станом ремонт доріг в Україні потребуватиме 52 млрд грн.

Наприкінці лютого Рахункова палата за результатами аудиту в сфері дорожнього будівництва виявила порушення норм законодавства у сфері містобудівної діяльності та перерахування коштів підрядникам за невиконані роботи.