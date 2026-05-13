Новини 13 травня: нові атаки на енергетику

Про атаку РФ: вночі проти 13 травня російська армія масовано атакувала ударними БпЛА промислову інфраструктуру Одещини.

Про Ормуз: танкер для зрідженого нафтового газу, який раніше перевозив іранські вантажі, пройшов повз межу блокади, оголошену минулого місяця ВМС США.

Про російський НПЗ: Пермський нафтопереробний завод у Росії повністю зупинив роботу після того, як 7 травня українські дрони спричинили пожежу та пошкодили обладнання.

Про вейпи: ринок вейпів потребує жорсткого та зрозумілого законодавчого регулювання, прозорих правил та реальних умов для ведення бізнесу "в білу" або ж суттєвого посилення кримінальної відповідальності за нелегальне виробництво та продаж.

Про нафторинок РФ: видобуток нафти в Росії в квітні склав всього 8,83 млн барелів на добу – на 130 тисяч менше, ніж у березні, і на 460 тисяч менше, ніж у квітні 2025 року.

Про атаку на енергетику Львівщини: росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури у Жовкві на Львівщині, у місті зникло світло.

Про Міндіча і "Fire Point": Тимур Міндіч хотів придбати 50% акцій компанії "Fire Point", і пропонував "людину, яка його буде фронтувати", розповів співвласник компанії.

Ще про атаки РФ: Росія 13 травня знову атакувала інфраструктуру "Нафтогазу" у двох областях України.

Ексклюзиви ЕП:

Держава як "камера схову": АРМА роками не може здати в оренду арештовані квартири росіян

Житлова нерухомість російських генералів, олігархів і держзрадників роками стоїть порожньою під управлінням держави. Чому АРМА демонструє бездіяльність на десятки мільйонів гривень?