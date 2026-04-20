Ворожа атака пошкодила будівлю податкової в Прилуках на Чернігівщині

Вранці 20 квітня внаслідок ворожої атаки вибуховою хвилею було пошкоджено будівлю Прилуцької державної податкової інспекції на Чернігівщині.

Про це повідомляє в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"На щастя, обійшлося без постраждалих – серед працівників та відвідувачів травмованих немає. Водночас сама будівля зазнала пошкоджень: у приміщенні вибито вікна", – поінформувала вона.

Наразі здійснюються оперативні заходи із документування руйнувань, зазначила Карнаух.

Вночі проти 18 грудня російський ворог поцілив в будівлю податкової служби в Кривому Розі.

7 січня внаслідок масованого російського обстрілу була пошкоджена будівля податкової у Дніпрі.

27 лютого внаслідок шахедної атаки на Одещину пошкоджено будівлю Ізмаїльської державної податкової інспекції.

Внаслідок масованої російської атаки 3 квітня пошкоджено будівлю Шосткинської державної податкової інспекції у Сумській області.