Атака РФ пошкодила будівлю податкової у Дніпрі

Унаслідок чергової атаки РФ вночі проти 18 травня пошкоджено адміністративну будівлю податкової служби у одному з районів міста Дніпро.

Про це повідомляє в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, вибуховою хвилею пошкоджено вікна та приміщення.

Вона підкреслила, що найголовніше – на цій локації люди не постраждали.

Російські окупанти атакували 6 районів Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами, внаслідок чого 26 людей дістали поранення.

Зокрема, 18 людей постраждали у Дніпрі. Там також пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, релігійну установу, виш, підприємство та авто.