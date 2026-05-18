Атака РФ пошкодила будівлю податкової у Дніпрі
Унаслідок чергової атаки РФ вночі проти 18 травня пошкоджено адміністративну будівлю податкової служби у одному з районів міста Дніпро.
Про це повідомляє в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
За її словами, вибуховою хвилею пошкоджено вікна та приміщення.
Вона підкреслила, що найголовніше – на цій локації люди не постраждали.
Російські окупанти атакували 6 районів Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами, внаслідок чого 26 людей дістали поранення.
Зокрема, 18 людей постраждали у Дніпрі. Там також пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, релігійну установу, виш, підприємство та авто.