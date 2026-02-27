В Ізмаїлі на Одещині ворожий обстріл пошкодив будівлю податкової

Внаслідок шахедної атаки на Одещину пошкоджено будівлю Ізмаїльської державної податкової інспекції.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

"Вибиті вікна, пошкоджені вхідні двері. До речі, це вже не перше пошкодження будівлі внаслідок російських атак. Але найголовніше – люди не постраждали", – зазначила вона.

Нагадаємо:

Вночі проти 18 грудня російський ворог поцілив в будівлю податкової служби в Кривому Розі.

7 січня внаслідок масованого російського обстрілу була пошкоджена будівля податкової у Дніпрі.