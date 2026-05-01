Податкова перевиконала план: скільки податків та зборів надійшло до держбюджету

До загального фонду державного бюджету у квітні надійшло 93,9 млрд грн податків та зборів, які контролює ДПС, – виконання плану становить 104,2%.

Про це повідомляє в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"Попри всі виклики вдалося стабілізувати і ситуацію з надходженнями до бюджету за 4 місяці року. Сума надходжень становить 435,8 млрд грн. Виконання плану – 101,4%", – зазначила вона.

За її словами, надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10,6 млрд грн (+12,7%).

Показники квітня:

- ПДФО залишається базовим джерелом доходів бюджету – надійшло 35,9 млрд грн;

- перевиконання плану досягли і з надходження рентних платежів – надійшло 4,7 млрд грн;

- податку на прибуток підприємств – надійшло 5,9 млрд грн;

- стабільним залишається показник з відшкодування ПДВ – у квітні відшкодували 17,6 млрд гривень.

"Воєнні ризики, руйнування виробництв та порушення логістичних ланцюгів, на жаль, негативно впливають на виконання інших показників надходжень. Зокрема, йдеться про надходження ПДВ, акциз", – підкреслила Карнаух.

У березні до загального фонду держбюджету надійшло 169,4 млрд грн податків та зборів, які контролює Податкова служба. План виконано на 101,9%.