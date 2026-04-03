Ворожа атака пошкодила будівлю податкової в Шостці на Сумщині

Внаслідок масованої російської атаки 3 квітня пошкоджено будівлю Шосткинської державної податкової інспекції у Сумській області.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"Понівечено фасад приміщення, вибиті вікна, пошкоджені робочі кабінети. Але найважливіше – люди не постраждали", – наголосила вона.

За словами Карнаух, це вже не перший випадок, коли через атаки ворога, пошкоджено приміщення податкової Сумщини у різних населених пунктах – Суми, Конотоп, Буринь.

"Через складну безпекову ситуацію та значні пошкодження будівель наразі призупинена робота точок доступу податкової в Краснопіллі, Глухові та Великій Писарівці", – зазначила вона.

Вночі проти 18 грудня російський ворог поцілив в будівлю податкової служби в Кривому Розі.

7 січня внаслідок масованого російського обстрілу була пошкоджена будівля податкової у Дніпрі.

27 лютого внаслідок шахедної атаки на Одещину пошкоджено будівлю Ізмаїльської державної податкової інспекції.