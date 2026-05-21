Місцеві бюджети отримали понад 73 мільйона паркувального збору: регіони-лідери

У січні–квітні платники податків сплатили до бюджету 73,5 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Надходження зросли на 12,3% порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

За даними ДПС, регіони-лідери за обсягами сплати збору:

- Одеська область – 27,1 млн грн;

- Львівська область – 19,5 млн грн;

- Дніпропетровська область – 16,7 млн грн;

- Івано-Франківська область – 3,8 млн грн.

"Таке зростання свідчить про суттєве підвищення правової свідомості підприємців. Крім того, позитивні зміни стали можливими завдяки впровадженню безготівкових розрахунків та ефективному контролю з боку податкової служби, що робить цей сектор прозорішим", – зазначають в податковій.

Кошти від збору за місця для паркування транспортних засобів залишаються в громадах.

У Києві з 27 квітня вперше за п'ять років оновили вартість паркування, тарифи зросли на 5 грн для кожної з трьох зон. Крім цього, у столиці запровадили місячні абонементи зі знижкою 90% для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету міста.

Як пояснювали ЕП у "Київтранспарксервіс", нові тарифи та абонементи запровадили "для ефективного керування транспортним потоком, зменшення завантаженості дорожньої мережі та підвищення доступності паркувальних місць".

У Києві після підвищення тарифів на паркування оновили понад 1,2 тис. інформаційних табличок, на це місто витратило 767,6 тис. грн.