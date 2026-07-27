Новини 27 липня: РФ вдарила по суднах та АЗС, викрили схему з колишнім держсекретарем МЗС

Про що сьогодні говорили:

Про атаки РФ. У ніч на 27 липня росія завдала ударів по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського регіону.

Росіяни знищили понад 80 автозаправних станцій на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без АЗС.

Про РФ. Уряд Росії має намір продовжити заборону на експорт бензину, зокрема для виробників, до кінця року.

Про кредити. Заборгованість держави за виплатою банкам компенсації частини процентних платежів за кредитами в межах програми "5-7-9" сягнула 8,8 млрд грн.

Про МЗС. НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім держсекретарем МЗС (2020-2024 рр.): учасники заволоділи коштами іноземців та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Новий фронт нафтової війни. Як Україна блокує морську логістику Росії

Понад два роки Україна системно нищить російську нафтову галузь ударами по НПЗ, нафтобазах та об'єктах транспортної інфраструктури. Якщо на початку кампанії головною метою було позбавлення російської армії пального, то згодом завдання розширилося до провокування системної кризи всієї економіки агресора.