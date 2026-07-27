Мільйонні розкрадання пожертв на підтримку України: викрито злочинну групу

НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім держсекретарем МЗС (2020-2024 рр.): учасники заволоділи коштами іноземців та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначимо, що державним секретарем Міністерства закордонних справ України у 2020–2024 роках був Олександр Баньков.

За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації.

Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

"Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення", – стверджують правоохоронці.

Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних – колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми, колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник, радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО, а такоє бухгалтер ГО.

Нагадаємо:

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі злочинної організації, члени якої організували масштабне розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих пацієнтів.