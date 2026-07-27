Росія продовжить заборону на продаж бензину за кордон до кінця року – росЗМІ

Росія планує продовжити заборону на експорт бензину на пів року

Уряд Росії має намір продовжити заборону на експорт бензину, зокрема для виробників, до кінця року.

Про це пише російське медіа "Коммерсант".

Зазначається, що обмеження на вивезення дизелю можуть скасувати раніше, в міру відновлення ринку.

У поточній ситуації експорт міг би поглибити дефіцит палива на внутрішньому ринку, але заборона на продаж за кордон не вирішує проблем із постачанням палива у віддалені регіони РФ.

Видання пише, що обсяг переробки нафти в Росії в червні через атаки на НПЗ знизився до 4,1 млн барелів на добу, що є мінімумом за останні роки.

У 2023 та 2024 році в Росії вже діяла заборона на експорт бензину для насичення внутрішнього ринку, зумовлена атаками дронів на НПЗ, які призвели до скорочення випуску бензину. Водночас тоді обмеження тривали лише по кілька місяців.

Нагадаємо:

У квітні Росія заборонила експорт бензину, це обмеження мало тривати до липня.

8 липня в Росії ввели повну заборону на експорт дизельного пального і почали його імпортувати.